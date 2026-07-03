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Elazığ'da geniş çaplı asayiş uygulaması

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Elazığ'da polis ekiplerince huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı. Araçlar durdurulup aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik ile GBT kontrolleri gerçekleştirildi.

ELAZIĞ'da, polis ekiplerince huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasında araçlar tek tek durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlik ile GBT kontrolleri yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, kentte huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Aydın Karan'ın da katıldığı uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı. Kent genelinde eş zamanlı kurulan uygulama noktalarında araçlar durdurularak detaylı aramalar yapıldı. Denetimlerde sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen kişi ve araçlar hakkında işlem uygulandı.

Uygulama kapsamında polis ekipleri, vatandaşlar ve sürücülere genel güvenlik kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, asayiş olaylarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılar yaptı.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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