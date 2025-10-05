Haberler

Elazığ'da Gazze Protestosu: 'Katil İsrail'e Lanet Mitingi'

Elazığ'da Gazze Protestosu: 'Katil İsrail'e Lanet Mitingi'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da düzenlenen 'Gazze Kararlılık Yürüyüşü ve Aksa Tufanı Mitingi'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Katılımcılar, Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaparak, Filistin halkına destek çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları Elazığ'da düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü ve Aksa Tufanı Mitingi" ile protesto edildi.

El-Aksa Platformu ve bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde İzzet Paşa Camisi önünde toplanan kalabalık, taşıdıkları Filistin bayrakları ve pankartlarla, Gazi Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda toplanan katılımcılar, sık sık tekbir getirerek, İsrail aleyhine slogan attı.

Kur'an'ı Kerim'in okunmasının ardından konuşan El-Aksa Platformu Dönem Sözcüsü Osman Gür, Gazze'nin özgürlüğüne kavuşacağı zamana kadar meydanlarda olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yüreklerinin Gazze'de katledilen bebekler için attığını dile getiren Gür, herkesin Filistin halkına destek olması gerektiğini ifade etti.

Gür, "Türkiye'nin bütün illerinde bugün katil ve siyonist İsrail için lanet mitingleri yapılıyor. Bizler de Elazığlılar olarak şu an burada bu katliama 'dur' demek, bunları boykot etmek için meydanlardayız." dedi.

Gür, Sumud Filosu'nda bulunan Elazığlı Sinan Akılotu ile tüm aktivistlerin serbest bırakılmasını istediklerini belirtti.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
Fenerbahçe'de maça saatler kala korkutan haber

Maça saatler kala korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.