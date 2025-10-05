Elazığ'da Gazze Protestosu: 'Katil İsrail'e Lanet Mitingi'

İsrail'in Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları Elazığ'da düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü ve Aksa Tufanı Mitingi" ile protesto edildi.

El-Aksa Platformu ve bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde İzzet Paşa Camisi önünde toplanan kalabalık, taşıdıkları Filistin bayrakları ve pankartlarla, Gazi Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda toplanan katılımcılar, sık sık tekbir getirerek, İsrail aleyhine slogan attı.

Kur'an'ı Kerim'in okunmasının ardından konuşan El-Aksa Platformu Dönem Sözcüsü Osman Gür, Gazze'nin özgürlüğüne kavuşacağı zamana kadar meydanlarda olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yüreklerinin Gazze'de katledilen bebekler için attığını dile getiren Gür, herkesin Filistin halkına destek olması gerektiğini ifade etti.

Gür, "Türkiye'nin bütün illerinde bugün katil ve siyonist İsrail için lanet mitingleri yapılıyor. Bizler de Elazığlılar olarak şu an burada bu katliama 'dur' demek, bunları boykot etmek için meydanlardayız." dedi.

Gür, Sumud Filosu'nda bulunan Elazığlı Sinan Akılotu ile tüm aktivistlerin serbest bırakılmasını istediklerini belirtti.