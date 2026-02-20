Haberler

Elazığ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Elazığ'da düzenlenen operasyonda fuhşa teşvik ve aracılık yapan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gerçekleştirildi.

Elazığ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde "masaj" adı altında "fuhşa teşvik, yer ve imkan sağlama, aracılık veya zorlama" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda işletme yetkilisi ve çalışanların olduğu 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk
