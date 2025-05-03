Elazığ'da Fırtınanın Ardından Uçan Çatı Araçların Üzerine Düştü
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde etkili olan fırtına sırasında bir binanın çatısının uçtuğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Uçan çatı, park halindeki araçların yanına düştü.
Elazığ'da fırtına uçan çatının araçların yanına düşmesi kamerada
ELAZIĞ - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde i etkili olan fırtınada binanın çatısının uçtuğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde dün etkili olan fırtınada bazı evlerin çatıları uçtu.Cep telefonuna yansıyan görüntülerde fırtınadan uçan çatının park halindeki araçların yanına düştüğü görüldü.