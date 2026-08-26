Elazığ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye, AFAD, UMKE ve diğer ekipler müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, duman kentin birçok noktasından görülüyor.
Elazığ'da fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Öte yandan, yangın nedeniyle yükselen duman, kentin birçok noktasından görülüyor.
Kaynak: AA