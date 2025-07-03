Elazığ'da Emniyet Personeli için Yeni Lojmanlar Yapılıyor

Elazığ'da Emniyet Personeli için Yeni Lojmanlar Yapılıyor
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Elazığ'ın Keban ilçesinde, emniyet personeli için inşa edilen lojmanların %90'ı tamamlandı. Teslimatın bu yılın Aralık ayında yapılması planlanıyor.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, emniyet personeli için inşa edilen lojmanların bu yılın sonunda teslim edilmesi hedefleniyor.

Elazığ İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi kontrollüğünde, Fırat Mahallesi'ndeki eski polis lojmanlarının yerine yapılmaya başlanan lojmanların inşa çalışmaları devam ediyor.

iki bloklu 24 daireden oluşan lojmanların inşaat alanı 3 bin 932, bahçe alanı ise 8 bin 18,47 metrekareden oluşuyor.

Yüzde 90 çalışmaların tamamlandığı lojmanların Aralık'ta teslim edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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