Elazığ'da elektrik panosu çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Elazığ'da elektrik panosu çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da elektrik panosu çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Elazığ'ın Palu ilçesinde 6 elektrik panosu ve kablolarının çalınmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde 6 elektrik panosu ve kablolarının çalınmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baltaşı köyünde tarlaların sulanmasında enerji ihtiyacı için kullanılan 6 elektrik panosu ve kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Adresleri belirlenen 3 zanlı, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

AA / İsmail Şen - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Baltaşı, Enerji, Elazığ, Güncel, Haberler

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