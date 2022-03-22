Elazığ'da elektrik panosu çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'ın Palu ilçesinde 6 elektrik panosu ve kablolarının çalınmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde 6 elektrik panosu ve kablolarının çalınmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baltaşı köyünde tarlaların sulanmasında enerji ihtiyacı için kullanılan 6 elektrik panosu ve kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Adresleri belirlenen 3 zanlı, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
AA / İsmail Şen - Güncel