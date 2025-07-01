Elazığ'da Ekin Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Yazıkonak beldesindeki ekili arazide çıkan yangın, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor ve inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ'ın merkez Yazıkonak beldesinde ekili arazide çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yazıkonak beldesine bağlı Doğankuş köyündeki ekili arazide, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına köylüler de traktörleriyle müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Jhon Duran transferini değerlendirir misiniz?' sorusuna Acun'dan bomba yanıt

Jhon Duran sorusuna Acun'dan bomba yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı

Yasa geçti! Ülkedeki tüm kadınlar artık askerlik yapmak zorunda
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık

Yeni ittifak mı doğuyor? Ümit Özdağ yeşil ışık yaktı
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi

Keçi çobanı tarafından keşfedildi! 7,7 milyon yıllık
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.