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Elazığ'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

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Elazığ Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenleyerek öğrencilere hayvanları koruma konusunda farkındalık oluşturdu. Merkezdeki etkinlikte öğrencilere kedi ve köpek maması hediye edildi.

Elazığ Belediyesince, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler görevliler eşliğinde bölümleri gezdi.

Merkezde görevli veteriner hekim Kübra Ünal, sadece bir gün değil her gün hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

Hayvanlarında doğanın bir parçası olduğunu ifade eden Ünal, "Hayvanların bir canlı olarak doğada yaşama hakkı var. Biz de belediye olarak merkezimizi gezen öğrencileri misafir ettik. Çocuklara hayvanları koruma gününün ve duyarlılığını anlatmak amacıyla kedi ve köpek maması hediye ettik." dedi.

Öğrenci Melike Ayvalı da düzenlenen etkinliğin anlamlı olduğunu belirtti.

Emine Armağan ise Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ettiği için mutlu olduğunu anlattı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

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