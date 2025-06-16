Elazığ'da "Dijital Detoks" etkinliği düzenlendi

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Elazığ'da 2025 "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında "Dijital Detoks" etkinliği düzenlendi.

Elazığ'da 2025 "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında "Dijital Detoks" etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Elazığ Hipodrom Müdürlüğünce hipodromda düzenlenen etkinlikte 12 ailenin fertleri birlikte kitap okuyup, çeşitli oyunlar oynadı.

Etkinlikte daha sonra Elazığ Hipodrom Müdürlüğünce atıl eşyaların dönüştürülmesiyle oluşturulan Geri Dönüşüm Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, yaptığı konuşmada gerçekleştirilen etkinliğin kıymetli olduğunu söyledi.

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Ateş, yapılan etkinliğin teknolojiye bağımlılığı azaltmayı, oluşturulan alanın da Sıfır Atık Projesi'ne katkı sunduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün de aile kurumunun önemine değinerek, paydaş kurumlarla birlikte ailenin desteklenip korunması için gereken çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik de hipodromların sadece yarışların düzenlendiği bir tesis olmadığını, sosyal yaşam alanları ve çeşitli aktivite imkanlarıyla çocuklara aileleriyle güzel vakit geçirmeleri için imkanlar da sunulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı projeye destek verdiklerini ifade eden Demirçelik, şöyle dedi:

"Bugün burada teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerine karşı önlem almak ve çocuklarımıza her geçen gün azalan kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla Geri Dönüşüm Kütüphanesi'nin açılışını yaptık. Bu kütüphane, sadece teknoloji bağımlılığına karşı değil aynı zamanda 'Sıfır Atık Projesi'ne katkı sağlamak, çocuklarımızın çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve gelecekte daha bilinçli bir toplumun parçası olmalarını sağlamak amacıyla da hayat bulmuştur."

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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