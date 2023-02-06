İlk depremde hasar gören bina 7.6'ya dayanamadı! Bir anda yerle bir oldu Güncel Haberler Elazığ'da 7.7 büyüklüğündeki depremde hasar gören bina, 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından çöktü. Binada bazı kişilerin bulunduğu iddiası üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Akpınar Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan apartman, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde hasar gördü. Tedbiren boşatılan bina, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından ise çöktü. ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI Çöken binada kontrol amaçlı bazı kişilerin bulunduğu iddiası üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Vali Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Elbistan Elazığ 3. Sayfa Güncel Haberler

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