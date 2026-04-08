Baskil'de deprem tatbikatı yapıldı

Baskil ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen deprem tatbikatında öğrenciler, siren sesiyle birlikte 'çök-kapan-tutun' uygulaması yaptı ve tahliye süreci uygulandı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programa, idareci, öğrenci ve personel katıldı.

Senaryo gereği sirenin çalınmasıyla birlikte "çök-kapan-tutun" uygulaması yapıldı. Sirenlerin kesilmesinin ardından öğretmenlerin gözetiminde binalardan tahliye edilen öğrenciler, bahçede belirlenen "Afet Toplanma Alanı"nda toplandı.

Burada uzmanlar tarafından öğrencilere, deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN
