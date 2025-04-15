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Elazığ'da Dağ Keçisi Evin Duvarına Tırmandı

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Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Arındık köyünde bir dağ keçisi, evin duvarına tırmanarak ağaç dallarını yemesiyle dikkat çekti. O anlar, köy korucusu Engin Yamanoğlu tarafından kaydedildi.

Elazığ'da dağ keçisi evin duvarına tırmandı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir dağ keçisi, evin duvarına tırmanarak rahat tavırlarla ağaç dallarını yemesi görenleri şaşırttı.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Arındık köyünde bir dağ keçisi, evin duvarına tırmanarak ağaç dallarını yemeye başladı. O anlar, köy korucusu Engin Yamanoğlu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dağ keçisinin rahat tavırlarla dalları yemesi izleyenlerin ilgisini çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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