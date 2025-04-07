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Elazığ'da Dağ Keçileri Tarihi Harput'ta Görüntülendi

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Koruma altında olan dağ keçileri, Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde sürü halinde görüntülendi. Yasak avlanma cezası 650 bin lirayı bulan dağ keçileri, insanların zarar vermemesiyle kente yakın bölgelere inmeye başladı.

Avlanması 650 bin lira cezaya neden olan dağ keçileri sürü halinde Harput'ta görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi'nde sürü halinde görüntülendi. Dağ keçilerini yasak avlamanın cezası 650 bin lirayı buluyor.

Dünya Doğa Koruma Birliğince yayımlanan Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesindeki dağ keçileri son zamanlarda Elazığ'da sıkça görülmeye başlandı. Daha önceleri yüksek kesimlerde olan keçiler, insanların zarar vermemesiyle birlikte kente yakın bölgelere inmeye başladı. Bu çerçevede sürü halinde tarihi Harput Mahallesi'ne gelen keçiler, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bir süre kayalıklarda gezinen keçiler daha sonra gözden kayboldu.

Elazığ'da Dağ Keçileri Tarihi Harput'ta Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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