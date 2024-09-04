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Elazığ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meşe ağaçlarından oluşan ormanlık ve otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 30 hektar ormanlık ve otluk alan zarar gördü.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karakoçan köyü mevkiinde, meşe ağaçlarından oluşan ormanlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü, Karakoçan İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına, 1 greyder, 3 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 40 personel ve 3 itfaiye aracıyla müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 30 hektar ormanlık ve otluk alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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