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Elazığ Valiliği'nden camideki eşyalara zarar verilmesine ilişkin açıklama

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Elazığ Valiliği, Kuşhane köyündeki bir camide eşyalara zarar verildiği ihbarı üzerine yapılan incelemede, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.T.'nin akıl sağlığının yerinde olmadığı kanaatine varıldığını ve adli makamlarca Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildiğini açıkladı.

Elazığ Valiliğince merkeze bağlı bir köydeki camide eşyalara zarar verilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımda, Kuşhane köyündeki camide eşyalara zarar verildiği yönünde ilgili mercilere ihbarlar geldiği belirtildi.

Gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde, tanık beyanlarına göre olay öncesinde ve sırasında cami çevresinde bulunduğu tespit edilen E.T'nin (21) olayla bağlantılı olduğu değerlendirilmiştir. Kişinin davranışları ve yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda akıl sağlığının yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır. Olay, adli makamlara intikal ettirilmiş olup, E.T. ruhsal durumunun, ayrıntılı olarak değerlendirilmesi amacıyla adli makamlarca Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmiştir."

Kaynak: AA / İsmail Şen
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