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Elazığ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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- Yangında binanın çatısı kullanılamaz hale geldi

Elazığ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yenimahalle Şimal Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede çatıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın gelen ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Olayda dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Çıkış sebebi araştırılan yangın nedeniyle apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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