Elazığ'da Bereket ve Birlik İçin Geleneksel Etkinlik Düzenlendi

Elazığ'da Bereket ve Birlik İçin Geleneksel Etkinlik Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Bayındır köyünde, tarımsal bereket ve birlik amacıyla geleneksel etkinlik gerçekleştirildi. Köy sakinleri, kurban kesip birlikte dua etti, ikramlar hazırlanarak misafirlere sunuldu.

Elazığ'ın Keban ilçesinde tarımsal bereket ve birlik için etkinlik düzenlendi.

Bayındır köyünde geleneksel olarak haziran ayında düzenlenen etkinlikte, kurban kesen köy sakinleri, tarım mahsullerinde bereketli bir yıl olması, köylülerin birlik ve beraberliği için dua etti.

Köy sakinleri, etkinlik kapsamında pişirdikleri kurban etlerini ve pilavı, katılımcılara ikram etti.

Köy muhtarı Mithat Bayındır, bereket, birlik ve beraberlik için düzenledikleri etkinliğe katılan ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi

Bakan Tekin, öğretmen çiftin çocuk sayısını duyunca dondu kaldı
Gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Fatih Altaylı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez

ABD'nin savaşa dahil olmasına İngiltere'den dikkat çeken yorum
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Arda Güler Real Madrid'den ayrılması için o ihtimali ilk kez açıkladı

O ihtimal gerçekleşirse Real Madrid'den ayrılacağını ilk kez açıkladı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.