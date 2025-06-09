Elazığ'da Baraj Gölünde Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Baraj Gölünde Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti
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Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde piknik için ailesiyle giden 12 yaşındaki M.F.A., Keban Baraj Gölü'ne girdikten sonra kayboldu. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde baraj gölüne giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu.

Güzelyalı köyü yakınlarında ailesiyle piknik yapan M.F.A. (12) serinlemek için Keban Baraj Gölü'ne girdi.

M.F.A'nın gözden kaybolduğunu gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan M.F.A. kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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