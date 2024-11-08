Elazığ'da Balkonundan Düşen 85 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
İzzetpaşa Mahallesi'nde apartmanın 4. katından düşen Hasan Özer, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da balkondan düşen kişi yaşamını yitirdi.
İzzetpaşa Mahallesi Kanarya Sokak'ta bir apartmanın 4. katında oturan Hasan Özer (85), henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Özer'in cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.