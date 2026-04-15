Ağın'da Badem Çiçeği Festivali düzenlendi

Ağın ilçesinde düzenlenen Badem Çiçeği Festivali, kaymakamlık ve tarım müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi. Festivale yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Badem Çiçeği Festivali gerçekleştirildi.

Ağın Kaymakamlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle Şenpınar Mahallesi'nde düzenlenen festivalde, badem bahçelerinde yürüyüş yapıldı.

Etkinliğe, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulaziz Gündüz, İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Dursun Kara, kurum ve kuruluş müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
