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Elazığ'da Aşağı Çanakçı köyü yayla yolu yapım çalışmaları tamamlandı

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Aşağı Çanakçı köyü yayla yolu yapım çalışmaları tamamlandı. Yolun tamamlanmasıyla birlikte köy sakinleri hayvanlarını rahatlıkla yaylaya götürebilecek.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Aşağı Çanakçı köyü yayla yolu yapım çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılı faaliyet programı içerisinde bulunan yol yapım çalışmalarına aralıksız devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Aşağı Çanakçı köyü sakinlerinin yaz aylarında hayvancılık için kullandıkları yaylaya araçların ulaşımı için başlatılan yol yapım çalışmalarında sona gelindiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaklaşık 4 kilometre uzunluktaki yayla yolu için idaremize bağlı ekipler, çalışmalarına devam ederken, yolun kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor. Yolun tamamlanmasıyla birlikte Aşağı Çanakçı köyünde yaşayan vatandaşlarımız artık rahatlıkla hayvanlarını yaylaya götürüp getirebilecek imkana kavuşmuş olacak."

Kaynak: AA / Güncel

Sivrice Çanakçı Elazığ Yaşam Güncel Haberler

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