Elazığ'da arazi yangınını söndüren itfaiyeci, namazını itfaiye aracının üstünde kıldı

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Elazığ'da arazi yangınına müdahale eden itfaiye eri, yangının kontrol altına alınmasının ardından namazını itfaiye aracının üzerinde kıldı.

Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri, Aşağıdemirtaş köyü mevkisinde çıkan arazi yangınına müdahale etti.

Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipte görevli bir itfaiye eri, ikindi namazı vaktinin geçmek üzere olduğunu fark etti.

Çevrede uygun zemin bulamayan itfaiye eri, namazını itfaiye aracının üzerinde kıldı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA