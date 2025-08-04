Elazığ'da Araç Çarpışması: 6 Yaralı

Elazığ'da Araç Çarpışması: 6 Yaralı
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 02 KP 205 plakalı hafif ticari araç ile 06 BRB 697 plakalı otomobil, Sürek köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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