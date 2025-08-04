Elazığ'da Araç Çarpışması: 6 Yaralı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 02 KP 205 plakalı hafif ticari araç ile 06 BRB 697 plakalı otomobil, Sürek köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel