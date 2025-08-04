Elazığ'da Amca Çocukları Arasında Silahlı Kavga: Bir Ölü

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Elazığ'ın Sugözü Mahallesi'nde amca çocukları F.E. ve S.E. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. S.E'nin açtığı ateş sonucu F.E. hayatını kaybetti. Olayla ilgili S.E. gözaltına alındı.

Elazığ'da amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Sugözü Mahallesi'nde amca çocukları F.E. (37) ile S.E. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, S.E'nin tabancayla ateş ettiği F.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde F.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

F.E'nin cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

S.E. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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