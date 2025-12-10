'KABUL EDİLEMEZ'

Elazığ'da, Yenimahalle 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne düzenlenen taşlı saldırı ve görevli doktora yönelik tehdit notunun ardından açıklama yapan Elazığ Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Murat Gönül, olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Gönül, şunları söyledi:

"Güzide şehrimiz Elazığ'da hiç alışık olmadığımız bu görüntüden dolayı hepimiz üzüldük ve utandık. Aile sağlığı merkezimize yapılan saldırıda hem kamu malına zarar verildi hem de cam üzerinde tehdit içerikli bir mesaj bulundu. Bu tür saldırıları şiddetle kınıyoruz."

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

