Elazığ'da 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı
Elazığ'ın Nail Mahallesi'nde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi, dumandan etkilenen bir itfaiye eri ise sağlık ekiplerince tedavi edildi.
Elazığ'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Nail Mahallesi Bahçeli Sokak'taki bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi.
Yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Dumandan etkilenen bir itfaiye erine sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel