Elazığ'da 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Elazığ'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Nail Mahallesi Bahçeli Sokak'taki bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir itfaiye erine sağlık ekiplerince müdahale edildi.