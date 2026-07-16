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Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.52'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.52'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 11.47 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, kent merkezi ve ilçelerinden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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