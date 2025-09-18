Haberler

Elazığ'da 3 Kişi Grubun Saldırısına Uğradı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 2'si çocuk 3 kişi, yanlarından geçen bir araçtan inen 5 kişinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ'da 2'si çocuk 3 kişinin bir grup tarafından darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yenimahalle Geçer Sokak'ta 2'si 18 yaşından küçük 3 kişi yolda yürürken henüz bilinmeyen nedenle, yanlarından geçen hafif ticari araçtan inen 5 kişinin saldırısına uğradı.

Darbedilen 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin müdahalesiyle saldırganlar aynı araçla bölgeden uzaklaştı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Taraflar arasında daha önce tartışma yaşandığı iddia edildi.

3 kişinin darbedildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
AK Partili Tayyar'dan Ali Erbaş için olay sözler: Diyanet hiç böyle yıpranmamıştı

AK Partili Tayyar'dan görev süresi dolan Ali Erbaş için olay paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti

Hayranıyla fotoğraf çekildi, altına yazılan not ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.