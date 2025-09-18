Elazığ'da 3 Kişi Grubun Saldırısına Uğradı
Elazığ'da 2'si çocuk 3 kişi, yanlarından geçen bir araçtan inen 5 kişinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Elazığ'da 2'si çocuk 3 kişinin bir grup tarafından darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yenimahalle Geçer Sokak'ta 2'si 18 yaşından küçük 3 kişi yolda yürürken henüz bilinmeyen nedenle, yanlarından geçen hafif ticari araçtan inen 5 kişinin saldırısına uğradı.
Darbedilen 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin müdahalesiyle saldırganlar aynı araçla bölgeden uzaklaştı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Taraflar arasında daha önce tartışma yaşandığı iddia edildi.
3 kişinin darbedildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.