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Elazığ'da 100 Yıllık Nostaljik Kahve Makinesi

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Elazığ'da bir evin bodrum katından çıkarılan ve 100 yıllık olduğu tahmin edilen kahve makinesi, hala işlevsel durumda. Esnaf, makinenin eşsiz lezzette kahve sunduğunu belirterek, nostaljik kahve deneyimi yaşamak isteyenlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Elazığ'da 100 yıllık kahve makinesi dikkat çekiyor

ELAZIĞ - Elazığ'da bir evin bodrum katında bulunan ve yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin edilen tezgahta yerini alan makine, nostaljik görüntüsü dikkat çekiyor. Esnaf Hasan Tuzcu, makinenin hala sağlıklı bir şekilde çalıştığını ve müşterilerin bu özel deneyimi yaşamak için kahve almaya geldiğini belirtti.

Elazığ'da bir evin bodrum katında yıllarca saklı kalan ve yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi kahve makinesi, yeniden çalıştırılarak vatandaşların ilgisine sunuldu. Dış kaplaması ceviz ağacından, kapak kısmı ise bakırdan yapılan kahve makinesi, çekmecesi ve makine dairesi olmak üzere üç kısımdan oluşuyor. Mekanizmasının hala sağlam bir şekilde çalıştığını belirten esnaf Hasan Tuzcu, "Makinemiz Doğu Anadolu'nun en eski kahve makinelerinden biri. Onu bir evin bodrum katında keşfettik ve tahmini olarak 100 yıllık olduğunu düşünüyoruz. Mekanizması hala çok iyi çalışıyor ve kahveyi eşsiz bir lezzetle çekiyor" dedi.

"Popüler bir makine oldu"

Elazığ'da nostaljik bir kahve deneyimi yaşamak isteyenler için tarihi kahve makinesi, geleneksel lezzetleri modern zamanda yaşatmaya devam ettiğini belirten Tuzcu, "Kahve makinemiz, Doğu Anadolu'nun en eski kahve makinesi. Makinenin dış kısmı ceviz, kapak kısmı ise bakırdan oluşuyor. Makinemiz, en alt katı, çekmecesi ve makine dairesi olmak üzere üç kattan oluşuyor. Makineyi evin bodrumundan çıkardık. Tahmini olarak 100 senelik bir makine olduğunu biliyoruz. Mekanizması çok iyi çalışıyor aynı zamanda da kahveyi çok lezzetli bir şekilde çekiyor. Çoğu müşterimiz makinemizi görüyor ve bunun için kahve almaya geliyorlar. Bayağı popüler bir makine oldu. Ramazan ayı boyunca da bu makinemizden kahvelerimizi çekmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da 100 Yıllık Nostaljik Kahve Makinesi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Güncel
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