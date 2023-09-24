Elazığ-Bingöl kara yolunda otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl kara yolu, Çoban Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Bingöl istikametine seyir halindeki Medeni Coşkun (46) idaresindeki 23 KB 301 plakalı kamyonete, aynı yönde seyir halindeki Resul Çiğci (34) idaresindeki 34 KZ 0063 plakalı otomobil arkadan çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobilin sürücüsü Resul Çiğci, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Medeni Coşkun'un tedavisi sürerken, Çiğci'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.