Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ Baskil Kuşsarayı'nda KÖYDES kilitli parke taşı çalışması tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Baskil Kuşsarayı'nda KÖYDES kilitli parke taşı çalışması tamamlandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Kuşsarayı köyünde KÖYDES kapsamında yürütülen kilitli parke taşı döşeme çalışması tamamlandı. Yenilenen yollarda köy içi ulaşım rahatlarken AK Parti Baskil İlçe Başkanı Ahmet İnalçuk emeği geçenlere teşekkür etti.

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Kuşsarayı köyünde yürütülen kilitli parke taşı döşeme çalışması tamamlandı.

Köyde, 2026 Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) Ek Yatırım Programı kapsamında yürütülen kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlanmasıyla yenilenen yollarda ulaşım daha rahat hale getirildi.

Ak Parti Baskil İlçe Başkanı Ahmet İnalçuk, yürütülen çalışmalar sayesinde özellikle köy içi ulaşımın daha rahat ve konforlu hale geldiğini belirtti.

Kırsal bölgelerde yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik yatırımların devam ettiğini ifade eden İnalçuk, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Babasının kullandığı kamyonda can verdi! Henüz 20 yaşındaydı

Gencecik yaşında gelen acı son! Hem de babasının kullandığı kamyonda
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu konuşurken eşi ile eski Başbakan birbirine girdi

Netanyahu konuşurken eşinin yaptığına bakın! Bunu kimse beklemiyordu
Arda Güler'in bu fotoğrafı gerçek mi? Soyunma odasında ilginç an

Tartışma yaratan kare!

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni detay! Tutanakta 38 dakikalık sır

Okul saldırısında 38 dakikalık sır! Yeni detaylar kan donduran cinsten
Çin'in dansçı robotu Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesinde hünerlerini sergiledi

Türkiye'ye getirilen robota bakın! Tarihi zirvede neler yaptı neler
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman

Fenerbahçe'de bomba takas! Bir uçak gidip diğeri gelecek

Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı

Paylaşımı görenler aynı detaya takıldı!
Arda Güler'in hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor

Hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor