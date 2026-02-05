Sudan Doktorlar Ağı, HDK'nin askeri hastaneye saldırısında 22 kişinin öldüğünü bildirdi

PORT Sudan Doktorlar Ağı, Güney Kurdufan eyaletinin güneyindeki El-Kuvek Askeri Hastanesinin Hızlı Destek Kuvvetlerince (HDK) hedef alınması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

Sivil toplum kuruluşu Sudan Doktorlar Ağından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki eyalette yer alan El-Kuvek Askeri Hastanesinin HDK tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

Saldırıda aralarında hastanenin tıbbi direktörü ile 3 sağlık çalışanının da bulunduğu 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının nasıl ve hangi araçla yapıldığına dair bilgi verilmezken, sağlık tesisleri ile sağlık personelinin hedef alınması savaş suçu olarak nitelendirildi.

Saldırının uluslararası insancıl hukuk ile sivillerin ve sağlık kuruluşlarının korunmasını güvence altına alan uluslararası sözleşmelerin açık ihlali olduğu vurgulanarak, bunun insani krizi daha da derinleştireceği ve sivillere sunulan sınırlı sağlık hizmetlerini ciddi biçimde tehdit edeceği ifade edildi.

Sudan Doktorlar Ağı, bu "suçtan" HDK'yi tamamen sorumlu tutarak, uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarını, sağlık tesislerine yönelik tekrarlanan saldırıların durdurulması için acilen harekete geçmeye çağırdı.