Haberler

İsrail'in engellemeleri nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'nde yalnızca 80 kişi bayram namazı kılabildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik kısıtlamaları nedeniyle bu bayram namazında yalnızca 80 kişi ibadet edebildi. Camideki güvenlik önlemleri ve girişteki engeller artırıldı.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Mutaz Ebu Suneyne AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in bir süre kapalı tuttuğu camiye girişlerde kısıtlamalarını sürdürdüğünü söyledi.

İsrail'in cami çevresinde kısıtlama ve engellemeleri sıkılaştırdığını söyleyen Ebu Suneyne, ibadet etmek için camiye gelen Filistinlilerin sınırlı sayıda girişine izin verildiğini ve sıkı aramadan geçirildiklerini ifade etti.

Ebu Suneyne, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle bu ramazan bayramında sadece 80 kişinin bayram namazı kılabildiğini ifade etti.

"Harem-i İbrahim Camisi'nin tamamen Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu" vurgulayan Ebu Suneyne, İsrail'in buraya yeni bir "dini statü" dayatma girişimlerini reddettiklerini belirtti."

İsrail ordusu 28 Şubat'ta, İran'a yönelik saldırıyla eş zamanlı işgal altındaki Batı Şeria'da aldığı bir dizi önlem kapsamında, güneydeki El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni kapatmış, 6 Mart'ta cuma namazında çok sınırlı sayıda kişinin içeri alınmasına izin vermişti.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
