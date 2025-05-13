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El Halil'de İsrail Ordusunun Baskınları: Bir Filistinli Yaralandı

El Halil'de İsrail Ordusunun Baskınları: Bir Filistinli Yaralandı
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinli yaralandı. Yaralananlar arasında yaşlı bir Filistinli de bulunuyor. Başta göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları olmak üzere çeşitli silahlar kullanıldı. 7 Ekim'den bu yana artan saldırılarda 962 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde baskınlar düzenledi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısı sonucu bir Filistinli yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinin kuzeydoğusundaki Sair beldesine baskın düzenledi. İsrail güçlerinin beldede göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanması nedeniyle çok sayıda Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi. Sağlık ekipleri söz konusu kişilere olay yerinde müdahale etti.

İsrail ordusunun bombalı saldırıları sonucu Filistinlilere ait tarım arazisinde yangın çıktı. Rüzgar ve bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle alevlerin yayılmasından endişe ediliyor.

Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsraillilerin El-Halil kentinin güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde çok sayıda Filistinliye saldırmalarının ardından yaşlı bir Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 962 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
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