El Halil'de Filistinli küçük kız, araziye baskın yapan İsrailliye tepki gösterdi

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Filistinli küçük bir kız, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailliye "Toprağımızı terk etmeyeceğiz. Bir ev yıkarsanız yenisini inşa edeceğiz." diyerek tepki gösterdi.

Yerel kaynaklara göre, Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Mesafer Yatta bölgesinde Filistinlilere ait araziye aracıyla baskın düzenledi.

Baskın nedeniyle Filistinli aile ile söz konusu İsrailli arasında gerginlik yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistinli küçük kız çocuğu Şama Adil Hamamde'nin baskını düzenleyen İsrailliye karşı durduğu görüldü.

Görüntülerde, Filistinli küçük kızın, İsraillinin arazi aracının önünde durarak, "Toprağımızı terk etmeyeceğiz. Bir ev yıkarsanız yenisini inşa edeceğiz." dediği duyuldu.

Filistinli küçük kızın bu anlarını gösteren görüntü, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: AA