İsrail ordusu, işgal altındaki El Halil'de çocukların futbol sahasını yıkma kararı aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesindeki Hirbet Um el-Hayr köyünde çocuklara ait futbol sahasının, İsrail ordusunun gönderdiği yıkım emri nedeniyle tehlike altında olduğu bildirildi.

Um el-Hayr Köy Konseyi Başkanı Halil el-Hezalin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köydeki tek çocuk futbol sahası için üç gün önce yıkım emri aldıklarını belirtti.

Sahanın köydeki çocuklar için "tek nefes alma alanı" olduğunu ifade eden Hezalin, sahanın yeni kurulan bir yerleşim noktasına yaklaşık 10 metre mesafede bulunduğunu söyledi.

Köyün yıllardır İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına maruz kaldığını dile getiren Hezalin, oyun alanının çocukların spor yapması ve çeşitli etkinliklere katılması için kullanıldığını, yıkım kararının hukuki ve medya girişimleriyle durdurulmaya çalışıldığını kaydetti.

Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köyde günde 70 kadar çocuğun sahadan faydalandığını aktaran Hezalin, oyun alanının basit suni çimden ibaret olduğunu ve son haftalarda İsraillilerin saldırılarına uğradığını belirtti.

Çocukların nefes alacağı tek yer burası

Köy sakinlerinden ve çocuk futbol antrenörü Ahmed el-Hezalin de çocukların nefes alacağı tek yerin burası olduğunu dile getirdi.

Hezalin, sahanın inşa edildiği arazinin İsrail mahkemeleri tarafından tanındığını ancak İsraillilerin, içinde hiçbir altyapı bulunmamasına, sadece çocukların güvenliği için basit bir yapay çim olmasına rağmen, sahanın kaldırılması için sürekli baskı yaptıklarını söyledi.

Yıkım kararının, İsrail'in Batı Şeria'da ruhsatsız yapılaşma bahanesiyle denetim ve uygulama yetkilerini genişletmeye yönelik adımlarıyla aynı döneme denk geldiği ifade ediliyor.

Filistinli yetkililerin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da düzenlenen saldırılarda 1112 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500 kişi yaralandı, 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.