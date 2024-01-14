FIRAT Kalkanı Operasyonu Şehidinin Babası da Hayatını Kaybetti
FIRAT Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye'nin El-Bab kentinde şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın babası Mehmet Kılıç, yaşamını yitirdi. Şehit Kılıç'ın babası, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ancak çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Mehmet Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi.
FIRAT Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye'nin El-Bab kentinde 7 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın (25) babası Mehmet Kılıç (64), yaşamını yitirdi.
Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye'nin El-Bab kentinde, 8 Şubat 2017'de, DEAŞ saldırısı sonucu 3 aylık evli Uzman Çavuş Gökhan Kılıç, şehit oldu. Şehiden, Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak'ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından şehadet haberi verildi. Şehit Kılıç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Dün akşam saatlerinde rahatsızlanan şehit babası Mehmet Kılıç, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kılıç'ın hastaneden alınan cenazesi Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Mehmet Kılıç, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.