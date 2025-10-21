Haberler

Ekvador, Uyuşturucu Suçlamaları İçin Delil Bulunmadığını Açıkladı

Ekvador makamları, ABD tarafından vurulan denizaltıdan kurtulan Ekvador vatandaşı Andres Fernando Tufino'ya yöneltilen 'uyuşturucu taşıma' suçlamalarına dair delil bulunmadığını duyurdu. Resmi belgelerde, mevcut yasalara aykırı bir suç işlendiğine dair kanıt olmadığı ifade edildi.

Ekvador makamları, uyuşturucu bulundurduğu şüphesiyle ABD tarafından vurulan denizaltıdan kurtulan Ekvador vatandaşına yönelik "uyuşturucu taşıma" suçlamalarını destekleyen delil bulunmadığını ifade etti.

Associated Press'in (AP) ulaştığı resmi belgede, ABD'nin vurduğu tekneden sağ çıkan Ekvadorlu Andres Fernando Tufino'ya yönelik "uyuşturucu taşıma" suçlamalarına ilişkin yürütülen resmi soruşturmanın sonuçları yer aldı.

Belgede, "Savcılık veya yargı makamlarının mevcut yasalara aykırı suç işlendiğinden emin olmasını sağlayacak herhangi bir kanıt veya bulgu bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

AP'ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Ekvadorlu yetkili de Tufino'nun sağlık kontrollerinin yapıldığını ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Ekim'deki açıklamasında, "uyuşturucu taşıdığını" iddia ettiği bir denizaltının ABD ordusu tarafından Karayipler açıklarında vurulduğunu, buradan kurtulan iki kişinin ülkelerine iade edileceğini duyurmuştu.

Denizaltıda dört "narkoteröristin" bulunduğunu ve bunlardan ikisinin öldürüldüğünü aktaran Trump, "Hayatta kalan iki terörist, tutuklanmak ve yargılanmak üzere geldikleri ülkeler olan Ekvador ve Kolombiya'ya iade edilecek." ifadesini kullanmıştı.

Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Güney Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" ifade edilmişti.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
