Haberler

Ekvador ve İsrail'den 44 Yıl Sonra İlk Ziyaret: Güvenlik ve Ticaret İşbirliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti. Görüşmede güvenlik ve ticaret alanlarında işbirliği ele alındı; terörle mücadele ve ekonomik diyalog anlaşmaları imzalandı.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkeyi ziyaret eden İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yaptığı görüşmede, güvenlik ve ticaret alanlarındaki işbirliğinin sürdürülmesini ele aldı.

Ekvador lideri Noboa, 44 yıl sonra ülkeyi ziyaret eden ilk İsrail Dışişleri Bakanı olan Saar'ı başkent Kito'daki Carondelet Sarayı'nda kabul etti.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamasında, "Teşekkürler Ekvador Dışişleri Bakanı. Sıcak karşılamanız ve dostluğunuz için teşekkür ederim. Bugün Kito'da, bir İsrail Dışişleri Bakanı'nın 44 yıl aradan sonra Ekvador'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret kapsamında sizinle tanışmak büyük bir zevkti." ifadesini kullandı.

Ulusal basına göre Saar, daha sonra Ekvador Dışişleri Bakanı Roberto Kury ile bir araya gelerek, bakanlıkta imzalanan iki ikili anlaşma kapsamında güvenlik ve ticaret alanındaki işbirliğinin sürdürülmesinin önemini ele aldı.

Ekvador ve İsrail arasında imzalanan ilk anlaşma, terörle mücadelede işbirliğini kapsıyor. Anlaşma kapsamında bilgi paylaşımı, kurumlar arası koordinasyon ve kapasite geliştirme alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek.

Taraflar arasında imzalanan ikinci anlaşma ise Genişletilmiş Ekonomik Diyalog kapsamında ortak bir deklarasyon niteliği taşıyor. Anlaşmayla ticaret, yatırım, siber güvenlik, inovasyon ve teknoloji alanlarında işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

Ekvador Dışişleri Bakanı Kury da açıklamasında, yeni pazarların geliştirilmesi, ticaret, yabancı yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğinin sürdürülmesinin ele alındığını belirterek, bu gelişmenin Ekvador'un küresel ölçekteki görünürlüğünü artırdığını ifade etti.

Bu arada Saar'ın, Ekvador ziyareti kapsamında ülkeye gelecek olan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile de bir görüşme gerçekleştireceği, 7 Ağustos'ta ise Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın göreve başlama törenine katılacağı bildirildi.

Kaynak: AA
Petro uyarmıştı! Yemin töreni öncesi 420 kiloluk bomba bulundu

Görev değişimine saatler kala ülkeyi ayağa kaldıran olay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin North Carolina eyaletinde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı

ABD'de korkunç saldırı! Bilanço oldukça ağır
Sturm Graz teknik direktörü Ingolitsch, Fenerbahçeli yıldızı öve öve bitiremedi

Fenerbahçeli yıldızı öve öve bitiremedi: Onu durdurmak kolay değil
Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada

Kent diken üstünde: Mezarlıktaki kanlı husumet sitelere taşındı!
Tekno partilerle gündeme gelen Karataş Mağarası'nın koruma grubu yeniden belirleniyor

1081 yıl kapalı kaldı, açılır açılmaz içinde parti yapıldı
İsmail Kartal, ''Dün gece özel bir toplantı yaptık'' diyerek açıkladı

İsmail Kartal, ''Dün gece özel bir toplantı yaptık'' diyerek açıkladı
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin

Dosyaya giren şok ifade: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor

Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor