Ekvador'da Şiddet Suçları Nedeniyle 9 Eyalet ve 3 Belediyede Olağanüstü Hal İlan Edildi

Güncelleme:
Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, suç kaynaklı aşırı şiddet nedeniyle 9 eyalet ve 3 belediyede 60 günlük olağanüstü hal ilan etti. Amaç, şiddeti kontrol altına almak ve suç örgütlerini çökertmek.

KİTO, 2 Ocak (Xinhua) -- Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, suç kaynaklı aşırı şiddet olaylarının yol açtığı ciddi iç karışıklık nedeniyle 9 eyalet ve 3 belediyede 60 günlük "olağanüstü hal" ilan etti.

Noboa'nın çarşamba günü imzaladığı kararname, perşembe gününden itibaren kıyı bölgesindeki Guayas, Manabi, Santa Elena, Los Rios, El Oro ve Esmeraldas, orta-kuzeydeki Pichincha ve Santo Domingo ile Amazon bölgesindeki Sucumbios eyaletlerinde yürürlüğe girdi.

Karar ülkenin orta kesimindeki Cotopaxi eyaletine bağlı La Mana belediyesinin yanı sıra, And Dağları bölgesindeki Bolívar eyaletinde yer alan Las Naves ve Echeandia belediyelerinde de uygulanıyor.

Noboa, 60 gün geçerli olacak kararnamenin amacının yüksek yoğunluklu şiddeti kontrol altına almak ve azaltmak, devam eden veya yakın tehditleri etkisiz hale getirmek ve suç örgütlerini çökertmek olduğunu söyledi.

Ulusal Polis Teşkilatı'nın raporlarına göre geçen yıl 1 Kasım ile 23 Aralık tarihleri arasında Guayas, Los Rios, Manabi, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santa Elena, Santo Domingo ve Sucumbios eyaletlerinde 1.232 cinayet işlendi.

Kaynak: Xinhua
