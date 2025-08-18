Ekvador'da Bilardo Salonuna Silahlı Saldırı: 7 Ölü

Ekvador'un Santo Domingo de los Tsachilas kentinde bir bilardo salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Kar maskeli saldırganlar uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, bir bilardo salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan habere göre, Ekvador'un Santo Domingo de los Tsachilas kentinde bir bilardo salonuna baskın düzenleyen kar maskeli kişiler, uzun namlulu silahlarla etrafa ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
500
