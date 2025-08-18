Ekvador'da Bilardo Salonuna Silahlı Saldırı: 7 Ölü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, bir bilardo salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan habere göre, Ekvador'un Santo Domingo de los Tsachilas kentinde bir bilardo salonuna baskın düzenleyen kar maskeli kişiler, uzun namlulu silahlarla etrafa ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.