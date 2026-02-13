Haberler

Ekvador'un Guayaquil kentinde Atatürk Sokağı'nın açılışı yapıldı

Ekvador'un Guayaquil kentinde Atatürk Sokağı'nın açılışı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekvador'un Guayaquil Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını bir sokağa vererek, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirdi. Törende, Atatürk'ün anısına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Kito Büyükelçiliğinin girişimiyle Ekvador'un Guayaquil Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını bir sokağa verdi.

Guayaquil'de düzenlenen törende, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarına vurgu yapılarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adının verildiği sokağın açılışı gerçekleştirildi.

Törene, üst düzey belediye yetkilileri, konsolosluk çalışanları, Ekvador-Türkiye İş Konseyi üyeleri ve Ekvador'da faaliyet gösteren Karpowership şirketinin temsilcilerinin yanı sıra Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın, konuşmasında, Guayaquil Belediyesi'nin kararının sembolik değerine dikkati çekerek, bunun iki halk arasındaki dostluğun bir göstergesi olmasının yanı sıra dünya çapında saygı gören müstesna bir lider olan Atatürk'ün anısını onurlandırdığını vurguladı.

Büyükelçi Yalçın, 2 yılı aşkın süren sürecin tamamlanmasında gösterdikleri çabalar için Türkiye'nin Guayaquil Fahri Başkonsolosu Alvaro Dassum'a, mali destek sağladıkları için ise Ekvador'da 3 gemiyle faaliyet gösteren önde gelen enerji firması Karpowership'e teşekkürlerini iletti.

Yalçın, Ekvador'un en kalabalık şehri Guayaquil'de açılan Atatürk Sokağı'nın, başkentteki Türkiye ve Ankara sokakları ile Türkiye parkı gibi sembolik mekanlara ek olarak Türk varlığını pekiştirdiğini ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiğini belirtti.

Guayaquil'in, Ekvador'un ticari ve kültürel merkezi olması nedeniyle İstanbul'a benzetilebileceğini vurgulayan Yalçın, "Guayaquil'de açılan bu sokak, ortak değerlerle birleşmiş iki ülke arasında yeni bir dostluk köprüsü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Teklif Meclis'ten geçti, cezalar öyle böyle değil
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş

Kritik baraj yıkıldı, altın ve gümüş fiyatları çakıldı
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu

Polis memuru, meslektaşına tek bir söz söyleyip kendini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim der ki 56 yaşında? Jennifer Lopez genç kızlara taş çıkarttı

Kim der ki 56 yaşında? Genç kızlara adeta taş çıkarttı
Oscar Cardozo, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye geldi! Elindeki bastona dikkat

Milyonların beklediği dev maç için elinde bastonla Türkiye'ye geldi
Rakiplerin zorluğu Montella'nın mutluluğuna engel olamadı

Ölüm grubuna düşmemizin ardından verdiği ilk tepki bomba
Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kim der ki 56 yaşında? Jennifer Lopez genç kızlara taş çıkarttı

Kim der ki 56 yaşında? Genç kızlara adeta taş çıkarttı
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var

6 partili yeni ittifak geliyor! Davutoğlu parti isimlerini verdi
Zincir markette çalışan genç kız, kendisine aşık olan askerin mektubunu paylaştı

Askerin market çalışanı kıza yazdığı mektup olay oldu