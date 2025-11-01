Haberler

Ekvador'da ABD Askeri Üssü Kurulması Planı İptal Edildi

Güncelleme:
Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Galapagos Adaları'nda ABD askeri üssü kurulması planının iptal edildiğini açıkladı. Alternatif bölgeler olarak Manta ve Salinas kentleri değerlendiriliyor. Ülke, bu konuyla ilgili referandum yapmaya hazırlanıyor.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkesine bağlı Galapagos Adaları'nda ABD askeri üssü kurulmasına yönelik planın iptal edildiğini açıkladı.

Ekvador yerel basınında yer alan haberlere göre Noboa, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile aldıkları karar doğrultusunda uyuşturucu, akaryakıt kaçakçılığı ve yasa dışı balıkçılıkla mücadele kapsamında ülkesine bağlı Galapagos Adaları'nda ABD askeri üssü kurulmasına yönelik planın iptal edildiğini duyurdu.

Noboa, alternatif olarak değerlendirilen bölgelerin ülkenin ana karasındaki kıyı kentleri Manta ve Salinas olduğunu belirterek, bu iki noktanın "silah, yakıt ve uyuşturucu kaçakçılığı açısından daha yüksek önceliğe sahip" olduğunu kaydetti.

Ekvador, 16 Kasım'da yapılacak referandumla ülkede yabancı askeri üs kurulmasını yasaklayan 2008 Anayasası hükmünün kaldırılıp kaldırılmayacağına karar verecek.

Daha önce Pasifik'teki Baltra Adası'nda uyuşturucu, akaryakıt kaçakçılığı ve yasa dışı balıkçılıkla mücadele amacıyla üs kurulabileceğini söyleyen Noboa, bu açıklaması nedeniyle çevreci ve muhalif kesimlerin tepkisini çekmişti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Ekvador kıyılarından yaklaşık 1000 kilometre uzaklıkta bulunan Galapagos Adaları, benzersiz bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapıyor., Ekvador ordusu, bölge sularında düzenli olarak uyuşturucu, silah ve yakıt ele geçirdiklerini bildiriyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel

