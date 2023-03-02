Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ekşi Sözlük'e Getirilen Erişim Engeli Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı

Güncel Haberler

Ekşi Sözlük'e Getirilen Erişim Engeli Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı

Ekşi Sözlük’e getirilen erişim engeli mahkeme kararıyla kaldırıldı. Ekşi Sözlük’ün yöneticisi Başak Purut, “Ekşi Sözlük’e erişim engeli kararı, an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Geçmiş olsun” açıklamasını yaptı.

Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli mahkeme kararıyla kaldırıldı. Ekşi Sözlük'ün yöneticisi Başak Purut, "Ekşi Sözlük'e erişim engeli kararı, an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), Ekşi Sözlük'e erişimi, "kamu düzenini koruma" gerekçesiyle 8 gün önce engellemişti. BTK, erişim engeli kararına herhangi bir paylaşımı gerekçe göstermemişti.

Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli bugün mahkeme kararıyla kaldırıldı. Ekşi Sözlük'ün yöneticisi Başak Purut, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ekşi Sözlük'e erişim engeli kararı, an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Geçmiş olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel

Başak Purut Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title