Ekşi Sözlük’e getirilen erişim engeli mahkeme kararıyla kaldırıldı. Ekşi Sözlük’ün yöneticisi Başak Purut, “Ekşi Sözlük’e erişim engeli kararı, an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Geçmiş olsun” açıklamasını yaptı.

Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli mahkeme kararıyla kaldırıldı. Ekşi Sözlük'ün yöneticisi Başak Purut, "Ekşi Sözlük'e erişim engeli kararı, an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), Ekşi Sözlük'e erişimi, "kamu düzenini koruma" gerekçesiyle 8 gün önce engellemişti. BTK, erişim engeli kararına herhangi bir paylaşımı gerekçe göstermemişti.

Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli bugün mahkeme kararıyla kaldırıldı. Ekşi Sözlük'ün yöneticisi Başak Purut, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ekşi Sözlük'e erişim engeli kararı, an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Geçmiş olsun."