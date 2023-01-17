Ekrem İmamoğlu: Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosunun Yapımı ve 300 Metrobüsün Alımı İçin Hazırdık.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı için hazırdık. Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda iki yatırıma da yer verilmedi. Bu ‘takdir’, bulduğumuz finansmanı da kullanılamaz hale getirdi. Bu ‘takdiri’ kamuoyunun vicdanına sunarız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı için hazırdık. Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'nda iki yatırıma da yer verilmedi. Bu 'takdir', bulduğumuz finansmanı da kullanılamaz hale getirdi. Bu 'takdiri' kamuoyunun vicdanına sunarız" dedi.

Ekrem İmamoğlu, iki gün önce Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'nda Sefa-Beylikdüzü-TÜYAP metrosu projesine ve 300 metrobüs alımına yer verilmemesine tepki gösterdi. İmamoğlu'nun bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı için hazırdık. Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'nda iki yatırıma da yer verilmedi. Bu 'takdir', bulduğumuz finansmanı da kullanılamaz hale getirdi. Bu 'takdiri' kamuoyunun vicdanına sunarız."