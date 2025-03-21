CHP lideri Özel'den tansiyonu artıracak sözler: Yıkın geçin, yıkın geçin

Özel'den tansiyonu artıracak sözler: Yıkın geçin, yıkın geçin
Soruşturmayı başlatan görüntü! 'Haberim yoktu' diyen İmamoğlu'nun başını tanık beyanı yaktı

"Haberim yok" diyordu ama tanık beyanı İmamoğlu'nun başını yaktı
Gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi

Gözaltındaki İsmail Saymaz hakkında karar çıktı
İBB soruşturmasında yeni detaylar! Gizli kasa olan 4 isim deşifre oldu

Gizli kasa olan 4 isim deşifre oldu

İmamoğlu ifade veriyor! Operasyonda gözaltı sayısı 90'a yükseldi

İmamoğlu ifade veriyor! Operasyonda gözaltı sayısı 90'a yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör operasyonlarında Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alınmaya başlandı. Ayrıca aynı soruşturma kapsamında 2 yeni gözaltıyla birlikte yakalananların sayısı 90'a yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

ERTEN YILDIZ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında firari olan Ertan Yıldız, polis ekiplerince saklandığı yerde yakalandı. Şüpheli, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

İKİ İSİM DAHA GÖZALTINDA

Öte yandan İBB Eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ve Uğur Ataman da gözaltına alındı. Gözaltı sayısı da 90 oldu.

90 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yolsuzluk ve terör soruşturmalarında şu ana kadar gözaltına alınan şüpheli sayısı da 90 oldu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

gerek var mıydı Baharın geldiği şu günlerde bu kadar huzursuzluk yaratmaya ..

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

artık bu konuda yorum yazmıyorum zaten Hersey ortada millette biliyor ama takım tutar gibi taraf tutuyor.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Turpun büyüğü patladı bakalım daha neler çıkacak

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakup Ayfer:

kuldan utanmaz allahtan korkmazlar

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

hangi partiden olursa olsun, kim ki hırsdızlık etmişse, yolsuzluk yapmışsa, sahte diploma vs ile hak elde etmişse Allah onun yanına komasın. bir an önce milleti ondan kurtarsın. ben ak partili bir vatandaş olarak amin diyorum, chp liler siz de amin diyor musunuz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

İBB terör örgütü lideri şimdi 3 maymunu oynar kesin..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title