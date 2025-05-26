Ekrem İmamoğlu'ndan Güçlü Gelecek Vurgusu

Ekrem İmamoğlu'ndan Güçlü Gelecek Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 'Türkiye'mizin güçlü geleceği için yola çıktık. Mutlaka başaracağız. Kötülük bitecek!' dedi. Bu mesaj, CHP Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği mitingde okundu.

(ANKARA) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, " Türkiye'mizin güçlü geleceği için yola çıktık. Mutlaka başaracağız. Kötülük bitecek! iyilik, huzur ve başarıyı hep beraber getireceğiz" dedi.

CHP Ankara İl Başkanlığı, Kızılay Sakarya Caddesi'nde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor. Özgürlük ve Adalet Buluşması" mitingi düzenleniyor. Mitingde İmamoğlu'nun mesajı okundu. İmamoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer alıyor:

"Benim inancımın, cesaretimin ve kararlılığımın en büyük kaynağı sizlerin inancı ve yüksek adalet duygusudur. Türkiye'mizin güçlü geleceği için yola çıktık. Mutlaka başaracağız. Kötülük bitecek! iyilik, huzur ve başarıyı hep beraber getireceğiz. Bugün adalet ve özgürlük buluşmanızda inanın yanınızdayım. Sağınızda ve solunuzda gördüğünüz kişi benim. Sizleri seviyorum, Ekrem İmamoğlu."

Kaynak: ANKA / Güncel
Erdoğan'ın, 'Adaylık derdim yok' sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama

Erdoğan'ın "adaylık" çıkışı soruldu! Sözcü Çelik'in yanıtı çok net
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı

Narin Güran cinayetinde, sanıkların beklediği karar çıktı
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış

Gürültü yapan kiracısını vahşice öldürdü! Cesedi bakın nerede bulundu
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı

Herkes markayı soruyor! İşte FETÖ operasyonu yapılan künefe zinciri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
İsrail'den Gazze'yi işgal etmek için hazırlık! Yedek asker sayısını 450 bine çıkaracaklar

İsrail'den işgal hazırlığı! Kararın onaylanması bekleniyor
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Şampiyonluk kutlamalarından çıkarılan Coşkun Sabah Galatasaray'a sitem etti

Şampiyonluk kutlamasından çıkarılan ünlü isim Galatasaray'a sitem etti
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş'a! Menajeri İstanbul'dan paylaştı

Beşiktaş'tan yılın ilk transferi! Menajeri İstanbul'dan paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.