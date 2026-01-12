Haberler

Ekrem İmamoğlu Gençlere Seslendi: "Bugününüz, Geleceğiniz ve Diplomanız Tehdit Altında Olmayacak"

Güncelleme:
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gençlik politikalarının önemine dikkat çekerek, üniversite barınma sorununu çözme vaadinde bulundu. 'Bugününüz, geleceğiniz ve diplomanız tehdit altında olmayacak' diyen İmamoğlu, mutlu, özgür ve yaratıcı gençler için çalışma yapacaklarını açıkladı.

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kapsayıcı ve katılımcı gençlik politikalarına vurgu yaparak, "Size vadediyoruz: Bugününüz, geleceğiniz ve diplomanız tehdit altında olmayacak. Dünya ile uyumlu, kendine güveni ve rekabet gücü yüksek, mutlu, özgür, yaratıcı, hayal gücü geniş gençlerimiz olacak. Üniversitede barınma sorununu hızlıca  cumhuriyet yurtları ile çözeceğiz" ifadesini kullandı.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gençliğimiz var! Gençlerimiz; bugünümüz, geleceğimiz, umudumuz, heyecanımız… İktidarımızda hakkınız olan kapsayıcı, katılımcı, destekleyici gençlik politikalarımızı yaşayacaksınız. Size vadediyoruz: Bugününüz, geleceğiniz ve diplomanız tehdit altında olmayacak. Dünya ile uyumlu, kendine güveni ve rekabet gücü yüksek, mutlu, özgür, yaratıcı, hayal gücü geniş gençlerimiz olacak. Üniversitede barınma sorununu hızlıca  cumhuriyet yurtları ile çözeceğiz. Kalite standardı yüksek imkanları ve yaşam alanları ile örnek yurtlarımız olacak. Yerel yönetimlerle işbirliği ile Türkiye'nin hiçbir yerinde barınma sorunu yaşamayacaksınız. Ne olduğu belli olmayan kuruluş, vakıf, dernek yurtlarına mahkum kalmayacaksınız. İstanbul'da yaptık, yakında tüm Türkiye'de."

Kaynak: ANKA / Güncel
