Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı

Merakla beklenen görüşme Beştepe'de başladı! İşte ilk kareler
Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı

Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı
Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

Avrupa Birliği'nden ABD kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Gazetecilere Destek: 'Gerçeklerden Ne Kadar Kaçabilirsiniz Ki?'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, gazetecilerin davanın gerçek yüzünü açığa çıkardığını vurgulayarak, 'Bırakın gazetecileri, gerçeklerden ne kadar kaçabilirsiniz ki?' dedi.

(ANKARA) - Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına tapki gösterdi. İmamoğlu, "Gazeteciler, tutuklanmamıza sebep olan dava dosyasının fos çıktığını, bütün iddiaların uyduruk olduğunu açığa çıkardılar. O yüzden bu panik, Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar. Bırakın gazetecileri. Gerçeklerden ne kadar kaçabilirsiniz ki" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasınatepki gsöterdi. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Gazeteciler, tutuklanmamıza sebep olan dava dosyasının fos çıktığını, bütün iddiaların uyduruk olduğunu açığa çıkardılar. O yüzden bu panik, Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar. Gerçeklerden o kadar korkuyorsunuz ki eliniz ayağınız birbirine dolandı. Bir şey uyduramadınız foyanız açığa çıktı, uyduruk gerekçelerle gazetecilere saldırıyorsunuz. Bırakın gazetecileri. Gerçeklerden ne kadar kaçabilirsiniz ki?"

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.